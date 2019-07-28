Belediye Derince’de 2. etap başlıyor

KARAKAŞ: KAMPIMIZ VERİMLİ GEÇİYOR
Bugün ikinci etap çalışmalarına Bolu’da başlayacak olan Derince ekibi saat 10.00’da yola çıkacak. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Sarı Lacivertliler iç transferde 13, dış transferde ise 11 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Kulüp Genel Sekreteri Hakan Karakaş şu açıklamalarda bulundu: Hayırlısı ile 1. etap kamp çalışmalarını tesislerimizde tamamlandık ve ikinci etap için Bolu’ya gideceğiz.
SES GETİRECEK BİR KADRO
Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. İç transferimiz sona erdi. Dış transferde de 11 futbolcu arkadaşımız ile anlaşma sağladık. Hedefe gidecek, ligde ses getirecek bir takım oluşturmak için son ana kadar transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Özellikle forvet hattına takviye yapmak için gayret edeceğiz. Hedef önceliğimiz Play Off’lara kalmak. Bu anlamda teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz.
BELEDİYE DERİNCE İÇ TRANSFER
Enes Çetin
Bahtiyar Yıldırım
Tayfun Kırca
Aykut Aslan
Koray Baykara
Fatih Yıldırım
Gökalp Çakan
Sefa Tunç
Cihan Halil
İsmail İrvasa
Yiğit Ali Bayrak
Kerem Gülmez
Ufuk Gülez
BELEDİYE DERİNCE DIŞ TRANSFER
Uğur Can (Çengelköy)
Kadir Baylan (Aksaray)
Rıdvan Aykan(Gölcükspor)
Sercan Uslu (Bayrampaşa)
Yunus Özdemir (Bayburt)
Serhat Keskinsoy (Bayburt)
Selçuk Baştürk (Velimeşe)
Hakan Doğan (Nevşehir)
Emre Turgut (Çatalca)
Deniz Cörtlen (Manisaspor)
İbrahim Demirbağ (Bandırmaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz