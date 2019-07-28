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Belediye Derince’de 2. etap başlıyor

Derince Belediye Spor Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Belediye Derince’de 2. etap kamp çalışmaları bugün başlıyor. Bolu Termal Otel’deki kamp iki hafta sürecek.
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KARAKAŞ: KAMPIMIZ VERİMLİ GEÇİYOR

Bugün ikinci etap çalışmalarına Bolu’da başlayacak olan Derince ekibi saat 10.00’da yola çıkacak. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Sarı Lacivertliler iç transferde 13, dış transferde ise 11 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Kulüp Genel Sekreteri Hakan Karakaş şu açıklamalarda bulundu: Hayırlısı ile 1. etap kamp çalışmalarını tesislerimizde tamamlandık ve ikinci etap için Bolu’ya gideceğiz.

SES GETİRECEK BİR KADRO

Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. İç transferimiz sona erdi. Dış transferde de 11 futbolcu arkadaşımız ile anlaşma sağladık. Hedefe gidecek, ligde ses getirecek bir takım oluşturmak için son ana kadar transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Özellikle forvet hattına takviye yapmak için gayret edeceğiz. Hedef önceliğimiz Play Off’lara kalmak. Bu anlamda teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. 

BELEDİYE DERİNCE İÇ TRANSFER

Enes Çetin

Bahtiyar Yıldırım

Tayfun Kırca

Aykut Aslan

Koray Baykara

Fatih Yıldırım

Gökalp Çakan

Sefa Tunç

Cihan Halil

İsmail İrvasa

Yiğit Ali Bayrak

Kerem Gülmez

Ufuk Gülez 

BELEDİYE DERİNCE DIŞ TRANSFER

Uğur Can (Çengelköy)

Kadir Baylan (Aksaray)

Rıdvan Aykan(Gölcükspor)

Sercan Uslu (Bayrampaşa)

Yunus Özdemir (Bayburt)

Serhat Keskinsoy (Bayburt)

Selçuk Baştürk (Velimeşe)

Hakan Doğan (Nevşehir)

Emre Turgut (Çatalca)

Deniz Cörtlen (Manisaspor)

İbrahim Demirbağ (Bandırmaspor)

Bugün 17:41 TSİ - Spor

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