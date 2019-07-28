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Kulaçların Efendisi Emre Öztürk 2 yıl sonra Kocaeli’de!

İlimizin yetiştirdiği Milli yüzücülerden, kariyerinde Türkiye şampiyonlukları, Avrupa ikinciliği, balkan şampiyonluğu gibi dereceleri bulunan ve 10 kilometrenin rekortmeni Emre Öztürk 1500 metre serbest yarışında mücadele edecek.