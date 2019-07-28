1500 metrede 2013-2017 yılları arasında 4 yıl üst üste Kocaeli’de şampiyon olan sporcu tekrardan kürsünün zirvesinde yer almak istediğini belirtti.
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Kulaçların Efendisi Emre Öztürk 2 yıl sonra Kocaeli’de!
İlimizin yetiştirdiği Milli yüzücülerden, kariyerinde Türkiye şampiyonlukları, Avrupa ikinciliği, balkan şampiyonluğu gibi dereceleri bulunan ve 10 kilometrenin rekortmeni Emre Öztürk 1500 metre serbest yarışında mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz