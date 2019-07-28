Bu yolun sonu şampiyonluk!

5.137 METREDEN ŞAMPİYONLUK SESLERİ

İlimizin en aktif doğa gruplarından,sadece Kocaeli’nin değil, ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği geziler ve etkinliklerle farkını ortaya koyan Nikomedia Trekking’in iki deneyimli dağcısı Cemal Birlik ve Kadir Yıldırım, Slovakya, Fransa, Bulgar, Estonya, İran, Ukrayna grupları ile birlikte Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktı. Kocaelispor atkısının gururla açıldığı zirvede 5.137 metreden şampiyonluk sesleri yükseldi.

ESTONYALILARI ÇOK SEVDİK

3 gün süren tırmanışta ilk gün 3.200, ikinci gün de 4.200 metrelik kamp alanlarına ulaşıldı. Burada özellikle Estonyalı Seikluskliinik grubu ile oldukça samimi olan Cemal Birlik ve Kadir Yıldırım, Bulgar ve Fransız dağcılarla birlikte zirve yaptı. Dağcılardan Cemal Birlik tırmanışı şu şekilde anlattı: Ağrı dağı zirvesi için ilk iki gün sonunda 4.200 metredeki kamp alanına ulaştık.

ŞAKA YAPIYOR SANDIM

Ardından gece 1’de kalkılacağı ve gerekli hazırlıklarınardından 02’00’de yola çıkılacağı belirtildi. Açıkçası dinlerken şaka yapılıyor sandım, meğerse konu çok ciddiymiş. Zirve yürüyüşünün erken başlamasının sebebi, sabah gün ışığıyla birlikte zirvede olmak ve buzulda şartların gün içinde en iyi olduğu saatlermiş. Bir de olası hava şartlarında bir değişim olduğunda aydınlıkta geri dönüş için daha fazla gün ışığında vakit olması da hayli kritik.

SERT RÜZGAR BİZİ HAYLİ YORDU

Gece 1’de dışarıya çıktığımızda çok kötü ve aşırı bir rüzgar bizi karşıladı. Her yer karanlıktı ve elini uzatsan yıldızlara dokunabileceğin bir görüntü içindeydik. Karanlıkta görebildiğimiz tek şeyde bunlardı. Yürüyüşe başladık… Rüzgar, 4700 metreye geldiğimizde tüm şiddetiyle esiyordu. Elimde sağlam eldiven olduğu halde donuyordum. 4900 metreye geldiğimizde rehberimiz “Hava şartları uygun değil, geri dönüyoruz” dedi.

ELDİVENİMİ KAPTIRDIM

Açıkçası sevinelimmi üzülelim mi bilemedik. Şunun şurasında 237 metre kalmıştı. 4500 metreye geri döndük ve bekledik. Sabah saat 04.00 gibi yola çıktık. 5000 metreye geldiğimizde kramponları değiştirmek için durduk. Keşke durmasaydık… Eldivenimi çıkarttım elimi cebime soktum ve cebimin fermuar ucunu az açık bıraktım. O kadarcık delikten giren rüzgar, montun cebini patlatarak eldiveni aldı götürdü. Kısacası tek eldivenle kaldık.

EN UFAK HATA ÖLÜM DEMEKTİ

Rehber sağ olsun eldiven verdi. 5000 metrede ekibimizde kusmalar, baş dönmeleri başladı. Bazılarımız, iniş için gelen başka ekiplere takılarak ayrıldı. Göz gözü görmüyordu. Ekip arkadaşım Kadir Bey’i bile göremiyordum. Ekip milim milim ilerliyor, her adımda dinleniyordu. Ağrı Dağı’nın ilk düzlüğüne geldik. Kar, buz tutmuş. En ufak hata ölümle sonuçlanabilirdi.

ZİRVEDEN SELAM GÖNDERDİK

Kramponların altındaki demirler bile buz tutmuş, kara işlemiyordu. Rehberin söylediğine göre Ağrı Dağı’nın zirvesi de 50 metre buzla kapalıymış. Artık son 100 metre kalmıştı. Bacaklarımızda güç kalmamasına rağmen son bir çaba ve inatla çok şükür zirveyi gördük. Tabii ki bizlere verilen Kocaelispor atkısını gururla açtık. Hatta yabancı bir dağcı arkadaşımız bunu yaptı. Bizler de grubumuzda olan Ağrıspor’un temsil ettiği Ağrı’nın zirvesine çıktık ve 5.137 metreden şehrimize selam göndererek “Bu yolun sonu şampiyonluk” dedik. Erdem ÖVÜÇ