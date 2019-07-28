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Can Candemir’in büyük başarısı

Basketbolda adeta marka olan ve Türkiye’nin en kıymetli ailelerinden Güler ailesi tarafından organize edilen Güler Legacy kampı sona erdi. 2004-2005 v...
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Basketbolda adeta marka olan ve Türkiye’nin en kıymetli ailelerinden Güler ailesi tarafından organize edilen Güler Legacy kampı sona erdi. 2004-2005 ve 2006 doğumlu basketbolcuların kampına ilimizden Hanibal Spor Kulübü’nün basketbolcusuCan Candemir de katıldı. Toplam 90 sporcunun katıldığı kampta sadece 10 sporcu burslu yer aldı. Bu 10 sporcudan birisi olan Can Candemir attığı sayıların yanında özellikle yaptığı asistlerle göz doldurdu.

ŞAMPİYON OLDULAR

Baba Necati Güler, oğulları Sinan ve Muratcan Güler’in gelecek vaat eden yetenekli basketbolcuları bir araya getirdiği Güler Legacykampında yer alan Can Candemir’in forma giydiği takım B Ligi’nin de şampiyonu oldu. Takımda Can dışında, Kartal Tepebaşı, Arhan Özgür, Mehmet Demir, Cahandar Aliyev, İbrahim Mustafayev, Sona Abbaslı ve Beyza Akgöz de yer alırken, takımın antrenörlüğünü Sema Çadırcı yaptı. 

GENÇ SPORCU TEŞEKKÜR ETTİ

Hanibal Spor Kulübü basketbolcularından, 1, 2 ve 3 numaralarda oynayabilen Can Candemir kamp ile ilgili olarak şunları söyledi: Benim için Necati amca, Sinan ve Muratcan abilerimle olmak, onların bilgilerinden faydalanmak her şeyden önemliydi. Çok güzel ve eğlenceli bir kamp geçirdim. Arkadaşlarıma ve hocalarımıza çok teşekkür ederim. 

DERSLERİMİ İHMAL ETMİYORUM

Hanibal Spor Kulübü’ndeki hocam Burak Kaya ve tabii ki ailem benim ile çok yakından ilgileniyor. Ben de onları mahcup etmemek için çok çalışıyorum. Tabii ki basketbolcu olmak istiyorum ancak derslerimi de asla ihmal etmiyorum. Önümüzdeki yıllarda İzmitli bir basketbolcu olarak şehrimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:46 TSİ - Spor

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