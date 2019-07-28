Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek plajlara akın etti. Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşlar, Karamürsel ilçesindeki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nda denize girerek serinledi. Çocuklar da gün boyu denizde ve kumda oynadı. Plajda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, haftanın 7 günü cankurtaran hizmeti veriyor.
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Sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti
Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, plajları doldurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz