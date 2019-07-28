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Sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, plajları doldurdu
Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti mask
Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti mask
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Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Kocaeli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek plajlara akın etti. Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşlar, Karamürsel ilçesindeki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nda denize girerek serinledi. Çocuklar da gün boyu denizde ve kumda oynadı. Plajda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, haftanın 7 günü cankurtaran hizmeti veriyor.

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