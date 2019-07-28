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Alper Uzun: 6 yıl önce çok yaklaşmıştık

Maşukiyespor’da adeta emekçi görevi gören, kulübe hem yönetici, hem de futbolcu olarak katkı sunan Alper Uzun, sezon sonunda Maşukiyespor’un şampiyon olacağına inandığını ifade etti.
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SAMİMİYET BAŞARIYI GETİRECEKTİR

Kulübe her konuda destek olacağını ifade eden genç iş insanı şu ifadelere yer verdi: Maşukiyespor’un benim hayatımda önemli bir yeri var. Bu takımla son 2 sezondur şampiyonluk yaşıyorum ve bu sezon sonunda üçüncüsünün olacağına inanıyorum. Başkanımız Halil İbrahim Ejderoğlu, yönetim kurulumuz, hocamız Gökhan Top arasındaki samimiyetin başarıyı da beraberinde getireceğini düşünüyorum.

İLKİ BAŞARMAK İSTİYORUZ

Açıkça söylemek gerekirse rakiplerin neler yaptığı ile ilgilenme durumumuz şu an yok. Gruplar belli olunca illaki bir stratejimiz olacaktır. Ama Gökhan hocayı tanıyorsam şunu söyleyebilirim. Gökhan hoca sezon öncesinde de sezon içinde de sadece çalıştırdığı takımı düşünür, kimin ne yaptığı ile ilgilenmez. Son 4 sezonda 3 şampiyonluk kazandı. Buna bir yenisini eklemek ve bu sezon sonunda da el birliği ile Bölgesel Amatör Lig’e çıkarak 6 yıl önce çok yaklaştığımız Bölgesel Amatör Ligi’ne bu kez çıkıp Maşukiyespor tarihinde bir ilki başarmak istiyoruz. Erdem ÖVÜÇ

 

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