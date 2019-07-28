Karamürselle anlaşacakken ayağı kırıldı!

TEK DİLEĞİMİZ SAHALARA DÖNMESİ

Sakarya’da ilk kontrolü yapan ve İzmit’te operasyon geçirecek olan başarılı sol bek için Başkan Nebil Uzun “Bu 17. kırık sakatlığımız oldu. Maalesef insan sağlığının önemini ve değerini unutup yapılan sert müdahale sonucu gencecik sporcumuz ciddi şekilde sakatlandı. Tek dileğimiz ameliyatın başarılı bir şekilde sonuç vermesi ve evlâdımızın tekrar yeşil sahalara dönmesi” dedi