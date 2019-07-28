Enes Erenoğlu, Bağdat’a veda etti

Enes ile Süper Amatör Lig takımları yakından ilgilenirken, genç file bekçisi İzmit’te hedefi olan bir takımda forma giymek istediğini belirtti. 1994 İzmit doğumlu kaleci, daha önce Başaranspor, Saraybahçe, Kocaeli Güneş, Şirintepe, Derincespor, Kullar, Kandıra Gençlerbirliği, Çubuklu Bala ve Arslanbey Organize Sanayi kalelerini de korudu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz