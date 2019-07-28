Bugün 17:52 TSİ - Spor

Efsaneler şov yapıyor!

Kentimizin eski profesyonel ve amatör futbolunun efsane isimleri, Kocaelispor’un efsane futbolcularından Fevzi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Yuvacık Aydınkent Huzur Halı sahada bir araya geliyor.