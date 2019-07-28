Konuyla ilgili açıklama yapan Açıkgöz “Sporun dostluğunun örneği olan misafirlerimiz, Raci Kaptan Kolaylı, eski futbolcu Rabaklı Erol, antrenör İsmail Bayraktar hocamız ve değerli misafirlerimiz, Huzur’a hoş geldiniz. Dostlara selam olsun” dedi.
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Efsaneler şov yapıyor!
Kentimizin eski profesyonel ve amatör futbolunun efsane isimleri, Kocaelispor’un efsane futbolcularından Fevzi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Yuvacık Aydınkent Huzur Halı sahada bir araya geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz