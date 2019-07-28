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Başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu

İzmir’de Torbalı Belediye Başkanı CHP’li Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u, belediye bünyesinde işe aldı. Efe Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı oldu. Uygur, 'TORBEL bilerek batırılmış, güvenebileceğim kimse yoktu' dedi.
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Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur, belediye şirketine müdür yardımcısı olarak atandı. Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi'nin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Efe Uygur’un 7 bin lira maaş aldığı ileri sürülürken, tepki çeken atamaya ilişkin belediyeden açıklama yapılmadı.

“Güvenebileceğim kimse yoktu”

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’nde (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı olarak atamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Belediyenin ana borçları 100 milyonu aşıyordu. TORBEL sıradan bir şirket değil. Memurlar hariç tüm belediye personeli burada çalışıyor. 20’nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç- gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduruyor. Yani tüm sistem TORBEL üzerinden yürüyor. Geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Güvenebileceğim kimse yoktu. Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır.”

“5 kişinin çalıştığı kafenin bilançosu 100 TL”

TORBEL A.Ş.’deki durum hakkında bilgi veren Uygur, “Beni eleştirenlere buradan şunu söylüyorum; Gelsinler tüm şirket bilgi rapor ve bilançolarını görsünler. Hepsini gerekirse kamuoyu ile paylaşırım. 5 kişinin çalıştığı ve yüzlerce kişinin geldiği bir kafetaryanın 3 aylık bilançosunun 100 TL gösterildiğini belgeleriyle kanıtlarım” dedi.

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