Tekirdağ'da vatani görevini yapan Piyade Er Yasin Kumuz, çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı'nda denize girdi. Kumuz'un bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Kumuz'un cansız bedenine ulaşıldı. 2 aylık asker olduğu öğrenilen Yasin Kumuz'un Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Darıcalı askerin evine Türk Bayrağı asıldı.
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Serinlemek için denize giren asker boğuldu
Kırıkkale'de, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılan Darıcalı Piyade Er Yasin Kumuz, yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz