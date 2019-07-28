Sapanca Gölü'nde boğulan Eren defnedildi

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de yüzmek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğulan 16 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Eşme Sahili'nde dün Sapanca Gölü'ne girdikten sonra kaybolan ve ekipler tarafından suyun 16 metre derinliğinde cansız bedenine ulaşılan Eren Gültekin'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak evine getirildi.

Burada baba Ahmet Gültekin ve akrabaları, taziyeleri kabul etti. Tabuta sarılarak fenalık geçiren anne Meryem Gültekin'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Eren Gültekin'in cenazesi, Yeşiltepe Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Eren Gültekin'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde akraba ziyaretine gelen Eren Gültekin (16), dün iki arkadaşıyla Sapanca Gölü'nde sandala binerek göle açılmıştı.

Serinlemek için suya giren Gültekin, sudan çıkmamış, arkadaşlarının bir süre aramasının sonuçsuz kalmasıyla polise haber verilmiş, ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Gültekin'in cesedine, sabah saatlerinde Sualtı Topluluğu (DESSAT), itfaiye, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda suyun 16 metre derinliğinde ulaşılmıştı.