Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:30 TSİ- Gündem G: Bugün 15:43 TSİ

Hülagü HSYK’ya yüklendi, "Kanunları uygulamıyorsunuz" Çağırıcı da Hülagü’ye… "Siz de uygulamıyorsunuz"

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rize’de bir kadının dövülmesi olayı sonrası zanlının tutuklanmaması nedeniyle HSYK’ya yüklendi. Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı da Rektör Hülagü’ye yüklendi: “Siz de kanunları uygulamıyorsunuz"
mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, dün Rize’de bir kadının dövülmesi olayı sonrası zanlının serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Resmi twitter hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Hülagü, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSKY) tepki göstererek, “Her defasında böyle oluyor. Darp, şiddet, tehdit vs. Önce serbest bırakılma, sonra kamuoyunda tepki olunca tutuklama. Böyle sorumsuz karar veren yetkililere HSYK ne gibi işlemler yapıyor?” dedi.

SİZ DE UYMUYORSUNUZ

Yaşanan olayda kanunları uygulamayan HSYK görevlilerine tepki gösteren Hülagü’ye ise Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı bir tepki gösterdi. Çağırıcı, twitter üzerinden Hülagü'ye verdiği cevapta, “Sayın Hocam KOÜ’de de kanun uygulanmıyor. Özel güvenlik görevlilerinin toplu iş sözleşmesi ödemesi yapılmadı. Her yer öderken KOÜ ödemedi. Bu duruma ne diyeceksiniz, Sayın Rektörüm” diye yazdı.

Hülagü'nün attığı tweet

Çağırıcı'nın attığı tweet

Bugün 09:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hülagü HSYK’ya yüklendi, "Kanunları uygulamıyorsunuz" Çağırıcı da Hülagü’ye… "Siz de uygulamıyorsunuz" mask
Hülagü HSYK’ya yüklendi, "Kanunları uygulamıyorsunuz" Çağırıcı da Hülagü’ye… "Siz de uygulamıyorsunuz"
Şehima’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu mask
Şehima’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu
İYİ Partili eski yönetici hayatını kaybetti mask
İYİ Partili eski yönetici hayatını kaybetti
Devrilen traktörün sürücüsü öldü mask
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
CHP’li meclis üyesinden sürpriz evlilik teklifi mask
CHP’li meclis üyesinden sürpriz evlilik teklifi
Başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu mask
Başkanın oğlu belediye şirketine genel müdür yardımcısı oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü mask
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı! mask
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı!
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor

GALERİ

Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL