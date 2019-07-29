Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, dün Rize’de bir kadının dövülmesi olayı sonrası zanlının serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Resmi twitter hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Hülagü, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSKY) tepki göstererek, “Her defasında böyle oluyor. Darp, şiddet, tehdit vs. Önce serbest bırakılma, sonra kamuoyunda tepki olunca tutuklama. Böyle sorumsuz karar veren yetkililere HSYK ne gibi işlemler yapıyor?” dedi.

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Yaşanan olayda kanunları uygulamayan HSYK görevlilerine tepki gösteren Hülagü’ye ise Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı bir tepki gösterdi. Çağırıcı, twitter üzerinden Hülagü'ye verdiği cevapta, “Sayın Hocam KOÜ’de de kanun uygulanmıyor. Özel güvenlik görevlilerinin toplu iş sözleşmesi ödemesi yapılmadı. Her yer öderken KOÜ ödemedi. Bu duruma ne diyeceksiniz, Sayın Rektörüm” diye yazdı.

Hülagü'nün attığı tweet

Çağırıcı'nın attığı tweet