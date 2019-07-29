Yayınlanan ilana göre, Gebze Belediye'sine iş makineleri operatörü kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihinin 2 Ağustos 2019 Cuma tarihi olduğu açıklandı. Adayların son başvuru tarihine kadar iş ilan numarasını kullanarak İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

ARANAN ŞARTLAR

İş makineleri operatörü alımı için adayların ilköğretim mezunu olması, en az 3 ay deneyim sahibi olması, G sınıfı ehliyete ve SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmaları ve Gebze'de ikamet ediyor olmaları gerekiyor.