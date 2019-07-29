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Gebze Belediyesi işçi alıyor

Gebze Belediye Başkanlığı, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alım ilanı yayınladı.
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Yayınlanan ilana göre, Gebze Belediye'sine iş makineleri operatörü kadrolarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru tarihinin 2 Ağustos 2019 Cuma tarihi olduğu açıklandı. Adayların son başvuru tarihine kadar iş ilan numarasını kullanarak İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

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İş makineleri operatörü alımı için adayların ilköğretim mezunu olması, en az 3 ay deneyim sahibi olması, G sınıfı ehliyete ve SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmaları ve Gebze'de ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

Bugün 09:45 TSİ - Ekonomi

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