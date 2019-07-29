Kocaelispor’un en eski futbolcularından, 'gol kralı' ve 'beyefendi' lakabıyla tanınan Kayhan Alyürük (58) vefat etti. İzmit Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin eski Başkanı Rıdvan Alyürük’ün de oğlu olan Eczacı Kayhan Alyürük'ün cenazesi ikindi vaktine müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Kayhan Alyürük vefat etti
Kocaelispor’un eski futbolcularından Kayhan Alyürük, vefat etti.
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Yorumlar
(3 )
Akif - allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Kibarcik - sevvecen bırkardeşimdi TFF senerlce bereber görev yaptık rabbımtaksıratını af eylesın amın
Kaya Kaya - Allah rahmet eylesin çok değerli bir dost ve ağabeydi
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