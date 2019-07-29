Kayhan Alyürük vefat etti

Kocaelispor’un en eski futbolcularından, 'gol kralı' ve 'beyefendi' lakabıyla tanınan Kayhan Alyürük (58) vefat etti. İzmit Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin eski Başkanı Rıdvan Alyürük’ün de oğlu olan Eczacı Kayhan Alyürük'ün cenazesi ikindi vaktine müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.