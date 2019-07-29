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Kayhan Alyürük vefat etti

Kocaelispor’un eski futbolcularından Kayhan Alyürük, vefat etti.
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Kocaelispor’un en eski futbolcularından, 'gol kralı' ve 'beyefendi' lakabıyla tanınan Kayhan Alyürük (58) vefat etti. İzmit Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin eski Başkanı Rıdvan Alyürük’ün de oğlu olan Eczacı Kayhan Alyürük'ün cenazesi ikindi vaktine müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

(3)
03

Akif - allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yanıtla . 0Beğen 29 Temmuz 15:46
02

Kibarcik - sevvecen bırkardeşimdi TFF senerlce bereber görev yaptık rabbımtaksıratını af eylesın amın

Yanıtla . 4Beğen 29 Temmuz 10:44
01

Kaya Kaya - Allah rahmet eylesin çok değerli bir dost ve ağabeydi

Yanıtla . 4Beğen 29 Temmuz 09:58
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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