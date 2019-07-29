İYİ Parti Derince eski İlçe Başkanı Esra Tolu döneminde İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yapan, emekli öğretmen Münir Karaman uzun zamandır mücadele ettiği amansız hastalığa yenildi. Karaman’ın cenazesi bugün (pazartesi) ikindi namazına müteakip Derince İmam-ı Azam Camii’nde kılınacak cenaze namazının arından defnedilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz