Edinilen bilgiye göre, İzmit’te yaşayan Mustafa Köseoğlu (65) yaz tatilini geçirmek için memleketi Araklı ilçesindeki Köprüüstü Mahallesi'ne geldi. Evinin bahçesinde bulunan ağacı kesmeye çalışan Köseoğlu, ağacın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Köseoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köseoğlu, Köprüüstü Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Kestiği ağacın altında kaldı
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaz tatili için memleketine gelen Mustafa Köseoğlu, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz