Güven Ofset Ambalaj ve Sanayi Tic. LTD. Şti.’nin uzun yıllar hizmet verdiği fabrika binası, banka tarafından satışa çıkarıldı. Gebze, Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No:237 adresinde bulunan 5 bin 987 metrekare alana sahip fabrika için banka başlangıç bedelini 11 milyon TL olarak belirledi. Geçici teminat bedeli olarak ise 550 bin TL isteniyor.