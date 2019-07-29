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Satılık fabrika!

Güven Ofset Ambalaj ve Sanayi Tic. LTD. Şti.’nin uzun yıllar hizmet verdiği fabrika binası, banka tarafından satışa çıkarıldı.
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Güven Ofset Ambalaj ve Sanayi Tic. LTD. Şti.’nin uzun yıllar hizmet verdiği fabrika binası, banka tarafından satışa çıkarıldı. Gebze, Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No:237 adresinde bulunan 5 bin 987 metrekare alana sahip fabrika için banka başlangıç bedelini 11 milyon TL olarak belirledi. Geçici teminat bedeli olarak ise 550 bin TL isteniyor.

İlanın detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Bugün 10:26 TSİ - Ekonomi

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