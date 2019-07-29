Güven Ofset Ambalaj ve Sanayi Tic. LTD. Şti.’nin uzun yıllar hizmet verdiği fabrika binası, banka tarafından satışa çıkarıldı. Gebze, Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No:237 adresinde bulunan 5 bin 987 metrekare alana sahip fabrika için banka başlangıç bedelini 11 milyon TL olarak belirledi. Geçici teminat bedeli olarak ise 550 bin TL isteniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz