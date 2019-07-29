Gebze'de Emre Kaya coşkusu yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Yaz Konserleri kapsamında düzenlenen Emre Kaya konseri coşkulu geçti. Gebze Metin Oktay Stadı’nda düzenlenen Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Emre Kaya’nın konserine gelen binlerce Gebzeli gönüllerince eğlendi. Popüler sanatçı Emre Kaya’nın sevilen şarkılarıyla coşan ve eğlenen Gebzeliler unutulmaz bir konser yaşadı. “Nasıl Diye Sorma” isimli şarkısıyla en çok dinlenenler arasına giren Kaya, sevilen hit parçalarıyla stadı dolduran Gebzelilere muhteşem bir konser yaşattı.

GEBZE’DE İLK KONSER

Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Emre Kaya, Gebze Yaz Konserleri’nin ilkini gerçekleştirdi. Gebzeli sevenleriyle buluşan Kaya, en sevilen hareketli ve duygusal parçalarıyla sevenlerine unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. Kaya, 'Rüzgar', 'Esaret', 'Teşekkür Ederim', 'Yapboz' ve 'Toz' gibi şarkılarını Gebzeliler için seslendirdi. İlginin yoğun olduğu konserde sanatçı Emre Kaya, sahneden inerek hayranlarının yanında da şarkılarını söyledi. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından sanatçıya çiçek takdim edildi.

9 AĞUSTOS’TA ALİŞAN GELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Metin Oktay Stadı’nda konserler devam ediyor. 9 Ağustos Cuma saat 21.00’de ünlü şarkıcı Alişan, Gebzeli hayranları için düzenlenecek ücretsiz konserde sahne alacak.