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Tarımın 25 yıllık yol haritası belirlenecek

3. Tarım Şurası’nın ön hazırlık toplantısı Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak ve Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen, III. Tarım Orman Şûrası için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında ön hazırlık açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çiftçilerin örgütlenmesi, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması, kırsal kalkınma gibi birçok konudaki kararların Tarım Şurası’nda alınması planlanıp bu Şurada tarıma dair 25 yıllık yol haritası belirleneceği ifade edildi.

KOCAELİ’DE 2. TOPLANTI

III. Tarım ve Orman Şûrası'na hazırlık için Kocaeli’de ikinci toplantı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli’de faaliyet gösteren Ziraat Odası Başkanları, Üretici Birlikleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Osman Ekşi başkanlık yaptı. Toplantıya Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kocaeli’de faaliyet gösteren kuruluş temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da hazır bulundu.

KOCAELİ’NİN KONU BAŞLIKLARI

Tarım şurasıyla ilgili sekretaryasını yürüten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekli hazırlıkları başlattı. İkincisi gerçekleştirilen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Kocaeli’den hazırlanacak rapora girecek konu başlıkları belirlendi.

ŞURANIN HEDEFLERİ

Tarım Şurası’yla bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi başta olmak üzere gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı konuları irdelenecek. Ayrıca çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunması, konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararların alınması hedefleniyor.

SONUÇ BİLDİRGESİ KÜLLİYE’DE AÇIKLANACAK

Sektör istişare platformu olarak Türkiye'nin en büyüğü olacak olan Şûra kapsamında ayrıca, oluşturulan web sitesindeki "Görüşünü Bildir Platformu" ile önerisi ve katkısı olan tüm vatandaşların fikirlerine ulaşmak hedefleniyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek ve tarıma dair 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan  Şûra sonucunda, alınacak kararlar ve oluşturulacak olan sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye' de yapılacak özel programla kamuoyu ile paylaşılacak.

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