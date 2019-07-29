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'Köye Dönüş' projesiyle memleketlerine dönüyorlar

İzmit Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşayan Âlim Kaya “Köye Dönüş” projesi ile Bartın Amasra’ya taşındı.
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Ekonomisi gelişen, imkânları gelişmiş olan büyükşehirler yoğun olarak göç alıyor. Gelişen sanayisiyle Kocaeli, Türkiye’de önemli ölçüde göç alan iller arasında öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli’den memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere “Köye Dönüş” projesiyle yardım ediyor. İzmit Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşayan Âlim Kaya ve ailesi de, Büyükşehir Belediyesinin nakliye yardımıyla memleketleri Bartın Amasra’ya geri döndü.

KAYA AİLESİ AMASRA’YA DÖNDÜ

İzmit Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşayan Âlim Kaya, eşi ve çocuğu ile birlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak Bartın Amasra’ya taşınmak istediklerini belirtti. Yapılan incelemeler sonrasında yardıma muhtaç aileye, nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye yardımıyla aile Bartın Amasra’ya taşındı.

"TAŞINABİLMEM ÇOK ZORDU”

Özel sektörde asgari ücretle çalışan Âlim Kaya, babasının rahatsızlanmasıyla Bartın’a dönme kararı aldıklarını ve bundan sonra babasının yanında olarak hayatına devam edeceğini belirtti. Kaya; “Babamın rahatsızlığı beni çok etkiledi. Ben de Kocaeli’nde kazandığımı Bartın’da da kazanabileceğimi düşünerek babamın yanına taşınma kararı aldım. Durumumuz taşınmaya elverişli olmadığı için Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Bu isteğimi kabul edilerek taşınmam sağlandı. Belediye Başkanımızdan ve idarecilerinden Allah razı olsun” dedi.

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük umutlarla Kocaeli ’ye taşınan ancak kültürel ve maddi acıdan umduğunu bulamayarak, memleketine dönmek isteyen ailelere yardımda bulunuyor. 2005 yılında başlatılan projeyle mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin, köye dönüşlerinde nakliye yardımında bulunuluyor. Birçok ihtiyaç sahibi aile için, maddi acıdan ağır gelen nakliye işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

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