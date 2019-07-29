Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilk yerleştirmelerin duyurulması ile birlikte okullardaki boş kalan kontenjanlar da açıklandı. LGS sonuçlarına göre birçok ilde Anadolu liseleri kapasitesinin 2 katı öğrenci kabul ederken bazı liselerin kontenjanları boş kaldı. Gebze Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kontenjanı 396 iken, bu yıl 0 kayıt olduğu görüldü. Kaynak: MİLLİYET
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Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilk yerleştirmelerin duyurulması ile birlikte okullardaki boş kalan kontenjanlar da açıklandı. Kocaeli'de eğitim veren bir okul var ki hiçbir öğrenci tercih etmedi.
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Yorumlar
(3 )
Oflu - Koca koca binalara yazık. Ülkemizin kaynakları bu şekilde atıl yatırımlarla heba edildi. Mollafenari Mah. nedir ki bu kadar büyük bir bina -hem de imam hatip- yapılsın.Ondan sonra beşyüz milyar dolar borç.Bunlara sebep olan görevliler çok büyük vebal altındalar. Yazık, hem de çok yazık...
Manav - Başta Necip Fazıl Anadolu imam hatip olmak üzere İmam hatiplerdeki okul idarecilerinin büyük çoğunluğunun Vasıfları, vizyon ları son derece yetersiz.
Ramiz Karaeski - Ülkede en başarılı okullar Fen liseleri,Anadolu liseleri iken İmamHatipler sıfır çekenlerin en başında iken pıtırak gibi İmam Hatip açmak,mevcut okulları bi haltmış gibi İmam Hatipe çevirmek vatana ihanettir gözümde.Sorun bakalım mecliste,bakanlar kurulunda,cumhurbaşkanı çocukları torunlarında kaç tane İmam Hatipli var?Kendi çocuğunuzu torununuzu yeğeninizi göndermediğiniz bu okulları halka mı reva görüyorsunuz????
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