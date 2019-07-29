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Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilk yerleştirmelerin duyurulması ile birlikte okullardaki boş kalan kontenjanlar da açıklandı. Kocaeli'de eğitim veren bir okul var ki hiçbir öğrenci tercih etmedi.
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilk yerleştirmelerin duyurulması ile birlikte okullardaki boş kalan kontenjanlar da açıklandı. LGS sonuçlarına göre birçok ilde Anadolu liseleri kapasitesinin 2 katı öğrenci kabul ederken bazı liselerin kontenjanları boş kaldı. Gebze Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kontenjanı 396 iken, bu yıl 0 kayıt olduğu görüldü. Kaynak: MİLLİYET

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Yorumlar

(3)
03

Oflu - Koca koca binalara yazık. Ülkemizin kaynakları bu şekilde atıl yatırımlarla heba edildi. Mollafenari Mah. nedir ki bu kadar büyük bir bina -hem de imam hatip- yapılsın.Ondan sonra beşyüz milyar dolar borç.Bunlara sebep olan görevliler çok büyük vebal altındalar. Yazık, hem de çok yazık...

Yanıtla . 1Beğen 29 Temmuz 13:43
02

Manav - Başta Necip Fazıl Anadolu imam hatip olmak üzere İmam hatiplerdeki okul idarecilerinin büyük çoğunluğunun Vasıfları, vizyon ları son derece yetersiz.

Yanıtla . 5Beğen 29 Temmuz 11:41
01

Ramiz Karaeski - Ülkede en başarılı okullar Fen liseleri,Anadolu liseleri iken İmamHatipler sıfır çekenlerin en başında iken pıtırak gibi İmam Hatip açmak,mevcut okulları bi haltmış gibi İmam Hatipe çevirmek vatana ihanettir gözümde.Sorun bakalım mecliste,bakanlar kurulunda,cumhurbaşkanı çocukları torunlarında kaç tane İmam Hatipli var?Kendi çocuğunuzu torununuzu yeğeninizi göndermediğiniz bu okulları halka mı reva görüyorsunuz????

Yanıtla . 6Beğen 29 Temmuz 11:14
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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