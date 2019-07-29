Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi

Oflu - Koca koca binalara yazık. Ülkemizin kaynakları bu şekilde atıl yatırımlarla heba edildi. Mollafenari Mah. nedir ki bu kadar büyük bir bina -hem de imam hatip- yapılsın.Ondan sonra beşyüz milyar dolar borç.Bunlara sebep olan görevliler çok büyük vebal altındalar. Yazık, hem de çok yazık...