Alınan bilgi ve iddialara göre, Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde ikamet eden bir kişi kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. İlgisizlik nedeniyle bunalım geçirdiğini belirtilen şahıs, ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kendisine daha fazla vermemesi için ikna edilmeye çalışıldı. Polisin uzun süren çabası sonrasında şahsın elindeki bıçak alındı. Evde bulunan eşyalara ve kendisine zarar veren şahıs, sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye götürüldü.
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Bunalıma giren şahıs kendini yaraladı
Derince’de ikamet eden bir kişi bıçakla kendisini yaraladı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz