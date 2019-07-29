Bunalıma giren şahıs kendini yaraladı

Alınan bilgi ve iddialara göre, Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde ikamet eden bir kişi kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. İlgisizlik nedeniyle bunalım geçirdiğini belirtilen şahıs, ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kendisine daha fazla vermemesi için ikna edilmeye çalışıldı. Polisin uzun süren çabası sonrasında şahsın elindeki bıçak alındı. Evde bulunan eşyalara ve kendisine zarar veren şahıs, sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye götürüldü.