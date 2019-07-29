İcradan satılık 4 yıldızlı otel

Gebze 1. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satılacak olan otel için birinci satış günü 18 Eylül günü saat 11.00’de, ikinci satış günü 16 Ekim günü saat 11.00 olarak belirlendi. İhale Gebze Adalet Sarayı Mezat Salonu’nda gerçekleştirilecek. Otel için belirlenen muhammen bedel 61 milyon 452 bin 676 TL olarak belirlendi. İlanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.