Gebze 1. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satılacak olan otel için birinci satış günü 18 Eylül günü saat 11.00’de, ikinci satış günü 16 Ekim günü saat 11.00 olarak belirlendi. İhale Gebze Adalet Sarayı Mezat Salonu’nda gerçekleştirilecek. Otel için belirlenen muhammen bedel 61 milyon 452 bin 676 TL olarak belirlendi. İlanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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İcradan satılık 4 yıldızlı otel
Gebze Çiçeklidere Mahallesi Balçık Köyü Turistik Şile Yolu Turgut Özal Bulvarında bulunan dört yıldızlı Life Port Hotel isimli bir kompleks icradan satılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz