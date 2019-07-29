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Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti

İzmit’te ikamet eden ve geniş bir kesim tarafından tanınan Levent Telci, dün sosyal medya hesabından paylaştığı özçekim fotoğrafından yaklaşık 11 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.