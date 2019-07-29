İzmit’te ikamet eden ve geniş bir kesim tarafından tanınan Levent Telci (42) dün sosyal medya hesabından paylaştığı özçekim fotoğrafından yaklaşık 11 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Levent Telci'nin ölüm haberini alan yakınları hüzne boğuldu. Telci'nin cenazesi bugün (Pazartesi) öğle vaktine müteakip Turgut Camii nde kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verilecek.
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Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti
İzmit’te ikamet eden ve geniş bir kesim tarafından tanınan Levent Telci, dün sosyal medya hesabından paylaştığı özçekim fotoğrafından yaklaşık 11 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz