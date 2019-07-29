Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gün içerisinde yapılan ihbarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı denetleme ekipleri tarafından değerlendirilirken güvenlik kameraları ile doğrulanan suçlar cezasız kalmıyor.



BAKANLIK KARTINI KABUL ETMEDİ

Ulaşım Denetleme ekipleri, bir vatandaşın 41 J 3272 plakalı araç şoförünün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını kartını kabul etmediği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını kartını yönetmelikte olmasına rağmen araç şoförünün kabul etmediğini tespit etti. Söz konusu özel halk otobüsüne yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanırken alınan karar ile aracın 3 gün bağlanmasına karar verildi. Şoför hakkında ise ilgili kooperatife ve araç sahibine de gerekli uyarılar yapıldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN ŞOFÖRE CEZA

Ulaşım denetleme ekiplerine gelen bir diğer şikâyette ise bir şoförün görev başında alkollü araç kullandığı ihbarı yapıldı. İhbar edilen 41 J 0185 plakalı araç, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleriyle beraber durduruldu. Polisin kontrolleri ile alkollü olduğu tespit edilen araç şoförünün sürücü belgesine 5 yıl süreli olarak el konuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekipleri tarafından da ilgili sürücünün personel çalışma kartı iptal edildi. Araç 3 gün bağlanarak ilgili kooperatife ve araç sahibine gerekli uyarılar yapıldı.