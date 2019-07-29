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Kredi dolandırıcılığında 25 şüpheli adliyede

Kocaeli'de kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadiyle dolandıran 25 kişi Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadi ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Polis geçen hafta cuma günü, Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenledi. 25 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flash bellek, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi. 25 kişi bugün emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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