Can Kayalar 2 yaşında

Gazeteci Boran Kayalar ile Kira Kayaların oğlu Can, 2 yaşına girdi. Kayalar ailesi oğulları Can için Acısu Parkı’nda ki Eylül Kafe’de güzel bir doğum günü partisi organize etti. Yakın akrabalar, dostlar ve Can’ın arkadaşlarının katıldığı doğum günü oldukça renkliydi. Anne Kira Kayalar, Can için doğa temalı konsept seçti. Birbirinden sevimli hayvan figürlerinin yer aldığı konsept için baba Boran Kayalar, anne Kira Kayalar ve minik Can özel giyindi. Doğum günü pastası kesilmesinin ardından konuklar Can’a doğum günü hediyelerini verdi. Selin BECER