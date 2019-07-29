Gazeteci Boran Kayalar ile Kira Kayaların oğlu Can, 2 yaşına girdi. Kayalar ailesi oğulları Can için Acısu Parkı’nda ki Eylül Kafe’de güzel bir doğum günü partisi organize etti. Yakın akrabalar, dostlar ve Can’ın arkadaşlarının katıldığı doğum günü oldukça renkliydi. Anne Kira Kayalar, Can için doğa temalı konsept seçti. Birbirinden sevimli hayvan figürlerinin yer aldığı konsept için baba Boran Kayalar, anne Kira Kayalar ve minik Can özel giyindi. Doğum günü pastası kesilmesinin ardından konuklar Can’a doğum günü hediyelerini verdi. Selin BECER
Bugün 11:34 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 11:35 TSİ
Can Kayalar 2 yaşında
İlimizin sevilen gazetecilerinden Boran Kayalar’ın oğlu Can 2 yaşına girdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz