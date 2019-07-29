Kocaelililerin yakından tanıdığı Diş Hekimi Akın Işımer, hayatını kaybetti. Nurperi Işımer’in eşi, Arda ve Ayça Işımer’in babaları, uzun yıllar İzmit’te diş hekimliği yapan ve daha sonra Antalya’ya yerleşen, Diş Hekimi Akın Işımer (70) vefat etti. Merhumun cenazesi Antalya’da toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 11:40 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:44 TSİ
Diş Hekimi Akın Işımer, hayatını kaybetti
Kocaelililerin yakından tanıdığı Diş Hekimi Akın Işımer, hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz