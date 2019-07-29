Kocaelililerin yakından tanıdığı Diş Hekimi Akın Işımer, hayatını kaybetti. Nurperi Işımer’in eşi, Arda ve Ayça Işımer’in babaları, uzun yıllar İzmit’te diş hekimliği yapan ve daha sonra Antalya’ya yerleşen, Diş Hekimi Akın Işımer (70) vefat etti. Merhumun cenazesi Antalya’da toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.