Kentimizin son yılanda yetiştirdiği en iyi pehlivanlardan olan İzmit Belediyesporlu Erdal Duman, Kütahya Domaniç’de yapılan geleneksel yağlı güreşlerde, baş altında binciliği elde ederek şampiyon unvanıyla kürsüye çıktı. Pazar günü yapılan güreşlerde İzmit Belediyespor diğer pehlivanımız Seçkin Duman ise Küçük Orta Büyük Boyda 3 oldu. Takımın başarılı antrenörü Şener Sar, “Sporcularımızı tebrik ederiz. İnşallah daha büyük başarılar da kısa zamanda gelecek. Çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
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Erdal, Domaniç’te zirveye çıktı…
Kentimizin son yılanda yetiştirdiği en iyi pehlivanlardan olan İzmit Belediyesporlu Erdal Duman, Kütahya Domaniç’de yapılan geleneksel yağlı güreşlerde, baş altında binciliği elde ederek şampiyon unvanıyla kürsüye çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz