Minik Ronaldo’lara sıcak işlemiyor

Türk kadın futbolunda adeta devrim yapan Hasan Alemdaroğlu, aralıksız olarak sporcu üremeye devam ediyor. Alemdaroğlu’nun yardımcısı Eda Duran yönetiminde Gölcük Kavaklı’da, cehennem sıcaklarına aldırış etmeden eğitimlerini devam ettiren minik kız futbolcular, zaman zaman hortumla ıslanarak serinliyor ve idmanlarını böyle sürdürüyor. Hayli mutlu olan çocukların idolü ise Merih Demiral ve Christiano Ronaldo…