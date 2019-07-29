Türk kadın futbolunda adeta devrim yapan Hasan Alemdaroğlu, aralıksız olarak sporcu üremeye devam ediyor. Alemdaroğlu’nun yardımcısı Eda Duran yönetiminde Gölcük Kavaklı’da, cehennem sıcaklarına aldırış etmeden eğitimlerini devam ettiren minik kız futbolcular, zaman zaman hortumla ıslanarak serinliyor ve idmanlarını böyle sürdürüyor. Hayli mutlu olan çocukların idolü ise Merih Demiral ve Christiano Ronaldo…
Bugün 12:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:23 TSİ
Minik Ronaldo’lara sıcak işlemiyor
Türk kadın futbolunda adeta devrim yapan Hasan Alemdaroğlu, aralıksız olarak sporcu üremeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz