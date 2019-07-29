Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kartepe Kampüsü, sezon açılış törenini gerçekleştirdi. Bir süredir çalışmalara başlayan ekip, resim olarak da sezonu açarken. Çalışmalarına hız verdi. Sezon açılış törenine, Eczacıbaşı Holding’in önde gelen yöneticileri de katıldı. Açılış tam bir şenlik havasında gerçekleşti.
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Kocaeli Eczacıbaşı’ndan ‘Merhaba!..’
Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kartepe Kampüsü, sezon açılış törenini gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz