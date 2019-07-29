Kocaeli Eczacıbaşı’ndan ‘Merhaba!..’

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kocaeli Kartepe Kampüsü, sezon açılış törenini gerçekleştirdi. Bir süredir çalışmalara başlayan ekip, resim olarak da sezonu açarken. Çalışmalarına hız verdi. Sezon açılış törenine, Eczacıbaşı Holding’in önde gelen yöneticileri de katıldı. Açılış tam bir şenlik havasında gerçekleşti.