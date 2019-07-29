Çerkeşli teknik patronluğa eski kaleci Tunç’u getirdi

2019-2020 sezonuyla birlikte 1.Küme Futbol Ligi’nde 3.yılını geçirecek olan Çerkeşlispor, hoca konusunu Levent Tunç ile çözüme kavuşturdu. Eski kalecilerden, geçtiğimiz sezon Gebzespor altyapısında görev yaparak geleceğin eldivenlerini Türk futboluna hazırlayan 38 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda teknik sorumlu olarak Çerkeşlispor’u çalıştıracak. Kulüp başkanı Mustafa Erdem ile yaptığı görüşmenin ardından Çerkeşlispor’a antrenör olmayı kabul eden Levent Tunç, iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tunç’un yardımcılığını Hasan Dikbıyık yapacak.

BAŞKAN ERDEM: İDDİALIYIZ

İyi bir ekip oluşturma gayretinde olduklarını belirten kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Mustafa Erdem, “Levent hoca ile anlaşarak bunun ilk adımını attık. Geçen seneki ekibin üzerine daha çok koşan, daha çok mücadele eden, kazanma azmi olan ve kolay kaybetmeyen bir Çerkeşlispor izlettirmeyi hedefliyoruz” dedi. Başkan Erdem yaklaşık 10 oyuncuyla anlaştıklarını sözlerine ekledi.