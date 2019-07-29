41 FK Futbol Okulu, haftanın 3 günü, Yahyakaptan Life Express kapalı saha ve Ferruh Duygu tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Yönetim kurulu yayınladığı mesajda “Ben de varım diyorsanız, bize ulaşabilirsiniz” dilerek, kapılarının tüm ailelere açık olduğunu belirtti. Kulüple iletişim için 0541 501 41 35 nolu telefona ulaşabilirsiniz.
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41 Futbol Okulu, çocukları yarınlara hazırlıyor
41 FK Futbol Okulu, haftanın 3 günü, Yahyakaptan Life Express kapalı saha ve Ferruh Duygu tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz