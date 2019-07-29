41 Futbol Okulu, çocukları yarınlara hazırlıyor

41 FK Futbol Okulu, haftanın 3 günü, Yahyakaptan Life Express kapalı saha ve Ferruh Duygu tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Yönetim kurulu yayınladığı mesajda “Ben de varım diyorsanız, bize ulaşabilirsiniz” dilerek, kapılarının tüm ailelere açık olduğunu belirtti. Kulüple iletişim için 0541 501 41 35 nolu telefona ulaşabilirsiniz.