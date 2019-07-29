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Körfezli minikler, sezona sıkı hazırlanıyor

Kentimizin önemli alt yapı ftubol kulüplerinden biri olan Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü’nün U – 12 futbol takımı, yeni sezon için çalışıyor.
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Kentimizin önemli alt yapı ftubol kulüplerinden biri olan Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü’nün U – 12 futbol takımı, yeni sezon için çalışıyor. Takımın antrenörü Hamza Alyılmaz “Bizim görevimiz bu. Çalışıyoruz. Yeni sezona umutlu bakıyoruz. Çocuklarımız bu sıcak ortamda bedel ödüyorlar. Tabii ki onların yarınlarda büyük birer yıldız olması için yapılan bu çalışmalar, yine onların iyiliği içindir. İçlerinde çok yetenekli çocuklarımız var İnşallah Kocaelispor takip eder” dedi.

Bugün 12:29 TSİ - Spor

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