Yöneticiler de spor yapar

Körfez İlçesi’nde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yönetici, başkan ve antrenörleri, en küçük fırsatta bir araya gelip spor yapıyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı doğa yürüyüşleri ve egzersiz çalışmalarından bir bölümü de Sevindikli köyündeydi. Kulüp başkanlarının bir araya gelmesinden mutlu olan başkan Söğüt, böylece bir arada olmanın ve dayanışmanın, ilçe sporuna kadı sağlayacağını düşünüyor.