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Selim Özkan ile devam!..

Mustafapaşaspor, şampiyon hocası Selim Özkan ile yola devam ediyor.
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Mustafapaşaspor, şampiyon hocası Selim Özkan ile yola devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Mustafapaşaspor’u 2.Küme’den 1.Küme’ye çıkaran 43 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüp ile nikâh tazeledi. Asbaşkan Halil Çil’in de hazır bulunduğu törende kendini 1 yıl daha Mustafapaşaspor teknik sorumluluğuna bağlayan imzayı atan Özkan, öncelikli hedeflerinin Play-Off bileti almak olduğunu belirtti.

TOPBAŞI 5 AĞUSTOS'TA

Transfer çalışmalarına da değinen Özkan, “İskelet kadromuz tamam. Dış transferde ise prensipte anlaştığımız oyuncular var. Koşan, mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyunculardan kurulu bir takım oluşturacağız. Saha dışında mütevazı bir takım gibi görünecek olsak da saha içinde mütevazı olmadığımızı herkes görecek” dedi. Bu arada Özkan, yeni sezon hazırlıklarına 5 Ağustos’ta başlayacaklarını kaydetti. 1.Küme 15 Eylül'de başlayacak.

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