Gezginci yine yuvaya döndü

Gebzespor’dan Darıca Gençlerbirliği’ne transfer olan ilk ve tek futbolcu Serhat Gezginci oldu. Sırat Yeşilördek’i Sultanbeyli’ye kaptıran, Oğuz Başaran ile anlaşamayan sarı-yeşilli ekip, altyapısından yetişen oyuncusu Serhat Gezginci'yi yeniden renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Çayırovaspor’dan Gebzespor’a transfer olan 24 yaşındaki orta saha, biri kupa mücadelesi olmak üzere 12 resmi maçta mor-beyazlı formayı giymişti.

3 YILLIK İMZALADI

2013 yılında Darıca Gençlerbirliği’nde profesyonel olsa da bir tek maçta dahi sarı-yeşilli formayı giyemeyen Serhat, 5 sezon önce ayrıldığı yuvasına güçlü bir şekilde geri dönmüş oldu. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Serhat Gezginci, Salı günü başlayacak olan Afyon kampında takıma dahil olacak.