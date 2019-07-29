Gezginci yine yuvaya döndü

Gebzespor’dan Darıca Gençlerbirliği’ne transfer olan ilk ve tek futbolcu Serhat Gezginci oldu. Sırat Yeşilördek’i Sultanbeyli’ye kaptıran, Oğuz Başaran ile anlaşamayan sarı-yeşilli ekip, altyapısından yetişen oyuncusu Serhat Gezginci'yi yeniden renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Çayırovaspor’dan Gebzespor’a transfer olan 24 yaşındaki orta saha, biri kupa mücadelesi olmak üzere 12 resmi maçta mor-beyazlı formayı giymişti.
3 YILLIK İMZALADI
2013 yılında Darıca Gençlerbirliği’nde profesyonel olsa da bir tek maçta dahi sarı-yeşilli formayı giyemeyen Serhat, 5 sezon önce ayrıldığı yuvasına güçlü bir şekilde geri dönmüş oldu. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Serhat Gezginci, Salı günü başlayacak olan Afyon kampında takıma dahil olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz