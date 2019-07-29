3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu Termal Otel’e yerleşti. 24 futbolcudan oluşan takımda kafile başkanlığını Genel Kaptan Mustafa Polat yapıyor. Dün akşam ilk antrenmanını yapan Sarı Lacivertlilerin ikinci etap kampı 9 Ağustos'ta sona erecek ve Derince ekibi Bolu’da 3 hazırlık maçı yapacak.
Bugün 13:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:10 TSİ
Derince Bolu’da!
3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu Termal Otel’e yerleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz