Derince Bolu’da!

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu Termal Otel’e yerleşti. 24 futbolcudan oluşan takımda kafile başkanlığını Genel Kaptan Mustafa Polat yapıyor. Dün akşam ilk antrenmanını yapan Sarı Lacivertlilerin ikinci etap kampı 9 Ağustos'ta sona erecek ve Derince ekibi Bolu’da 3 hazırlık maçı yapacak.