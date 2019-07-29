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Akar, o proje için de tarih verdi!

CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kentimiz deki projeleri yakından takip ediyor. Akar, daha önce Adalet Sarayına ilişkin bilgi vermiş ve yeni Adliye Sarayı’nın ihalesinin 2020 yılında olacağını söylemişti.
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Yıllardır süren Dilderesi ıslahını tekrar gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 2016 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından kendisine verilen cevabı paylaşarak, projenin Şubat 2016 yılında yüzde 75’inin bitirildiğini, işin tamamının 2017 yılında sonuçlanacağının açıklandığını ama bunun gerçekleşmediğini söyledi. Projenin toplam maliyetinin 12 Milyon 331 Bin TL olduğunu ve Şubat 2016 da 8 Milyon 760 Bin TL harcandığının altını çizen Akar, Kocaeli’de yapılan birçok proje de beceriksizliklerin sergilendiğini söylerken konuyu tekrar Bakanlığa sordu.

3 YILDA BİR ARPA BOYU YOL ALAMADILAR

Bakanlık Akar’a vermiş olduğu cevapta Kocaeli Dilovası Dilderesi Islahı'' inşaat işin de; fiziksel gerçekleşmenin %92 mertebesinde olduğunu bugüne kadar 9.557.253,00 TL harcandığını söyledi. Söz konusu işe ait proje güzergahında bulunan Palgaz, İSU, Türk Telekom ve diğer kurum ve kuruluşlar ile fabrikalara ait alt yapı tesislerinin bulunduğunu belirten Bakanlık, bu altyapıların tamamının sanayi bölgesinde yer alan fabrikalara hizmet vermesi nedeniyle gerekli deplaselerin yapılmasının belirli bir takvime göre yürütüldüğünü ancak ilgili işte çalışmaların zamanında bitirilemediğini açıkladı.

DİLDERESİ ISLAHINDA ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILIYORMUŞ

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın Dilderesi Islahının bitiş tarihine ilişkin sorularına da cevap veren Tarım ve Orman Bakanlığı konu ile ilgili olarak gerekli kurum ve kuruluşlara gerekli uyarıların yapıldığını gerekli deplase işlerine hız verildiğini söyledi. Son olarak ikmal tarihinin Mayıs 2020 olduğunu belirten Bakanlık, buna rağmen işin 2019 yılı sonunda bitirileceğini söyledi.

Akar yaptığı açıklamada Kocaeli’deki tüm projeler de temel atma törenlerindeki tarihlerin hayalden öte olmadığına dikkat çekerek "Kandıra yolu bu yıl hizmette olacaktı, ama bakıyoruz hala Kandıra yolunda hiç bir şey yapılmadığı gibi canlarımız yanmaya devam ediyor. Temel atma törenlerin de şov yapanların bakıyoruz sesi çıkmıyor. Dilderesinin Islah işine bakıyoruz, 2016 yılında sormuş olduğum bir konu. Dönemin Bakanı Şubat 2016 yılında işin yüzde 75’inin gerçekleştiğini, 2017 yılında bitirileceğini, işin toplam maliyetinin 12 Milyon 331 Bin TL olduğunu ve o dönemde 8 Milyon 760 TL harcandığını söylüyor. Bugün bakıyoruz aradan 3 yıl geçmiş, projenin yüzde 92’sini gerçekleşmiş ve 9 Milyon 557 Bin TL harcanmış. Yani 3 yılda yüzde 17’lik bir çalışma, 800 Bin TL’lik harcama olmuş. Yine diyorum beceriksiz ve vizyonsuzlar bizim kentimizde iş başındalar. Bakın tüm temel atmalar da Bakanından AKP vekillerine tam kadro bulunuyorlar, şovlarını yapıyorlar. Şimdi bakarsanız ortalıkta olmazlar, sesleri çıkmaz. Ancak tüm projeleri takip etmeye devam edeceğim. Bu kent tüm yatırımları hakediyor. Hak ettiği yatırımları alana kadar da her gün bunları hatırlatmaya ve sormaya devam edeceğim dedi. Projelerin hayata geçirilişlerine ilişkin tarihleri kamuoyu ile paylaşarak yakından takip edeceğini belirten Akar, günü geldiğinde umarım artık sormayız ve projeler hayata geçirilir" dedi.

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