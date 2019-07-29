İlçe başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar partili gençler ve çocuklarla birlikte sokak hayvanlarını besleyerek geçirdi. Kendi satın aldıkları mama ve suları sokak hayvanlarına dağıtıp onları besleyen ve sıcak havalardan dolayı susuz kalmasını engellemek için su veren Başiskele İYİ Parti’nin bu çalışması vatandaşlar tarafından hem çok ilgi görmüş hem de takdirle karşılanmış. İlçe başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar teşkilat olarak sadece siyaset yapmakla kalmayacaklarını aynı zamanda da sosyal projelere imza atıp Başiskele Halkına bu konularda öncü olacaklarını dile getirdi.
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Başiskele İYİ Parti’den örnek etkinlik!
Son günlerde yaptığı çalışmalar ve ilginç etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken Başiskele İYİ Parti İlçe Teşkilatı hafta sonu yine alkışlanacak bir etkinliğe imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz