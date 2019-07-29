Başiskele İYİ Parti’den örnek etkinlik!

İlçe başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar partili gençler ve çocuklarla birlikte sokak hayvanlarını besleyerek geçirdi. Kendi satın aldıkları mama ve suları sokak hayvanlarına dağıtıp onları besleyen ve sıcak havalardan dolayı susuz kalmasını engellemek için su veren Başiskele İYİ Parti’nin bu çalışması vatandaşlar tarafından hem çok ilgi görmüş hem de takdirle karşılanmış. İlçe başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar teşkilat olarak sadece siyaset yapmakla kalmayacaklarını aynı zamanda da sosyal projelere imza atıp Başiskele Halkına bu konularda öncü olacaklarını dile getirdi.