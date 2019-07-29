Değirmendere’de “sokaklar!..” doldu taştı

209 maçta, 105 takımdaki 525 sporcu kıyasıya mücadele ederken, şampiyon olan takımlara madalyalarını ve ödüllerini başkan Ali Yıldırım Sezer ve başkan yardımcısı Fikret Ormancıoğlu takdim etti. Gölcük Belediyesi’nin Değirmendere Yaz Etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği ve büyük heyecana sahne olan Sokak Basketbolu Turnuvası, her zamanki gibi, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu Parkı karşısında bulunan spor tesislerinde yapıldı. Turnuvaya bu yıl rekor bir sayıda katılım sağlandı. 105 takımda, 209 maçta, toplam 525 sporcu mücadele etti. Turnuva sonrasında dereceye giren takımlara ödüllerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer verdi.

KÜLTÜR, SANAT VE SPOR KENTİ…

Başkan Sezer, sporcuları kutlayarak “Bu yıl Değirmendere’de çok güzel spor etkinlikleri gerçekleştirdik. Önce Kum Futbolu, sonrasında Plaj Voleybolu, en son da Sokak Basketbolu Turnuva’mızı yaptık. Hepsi yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleşti. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Sokak Basketbolu Turnuvamıza yüksek bir ilgi oldu. Şampiyon olan takımlarımızı ayrı ayrı kutluyorum. Katılan tüm sporcularımıza, hakemlerimize, emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve tribünleri doldurarak turnuvaya renk katan seyircilerimize de teşekkürlerimi iletiyorum. Değirmendere’nin kültür, sanat ve sporla anılan bir kent olması için çalışmalarımıza ve bu tarz organizasyonlara daha fazla yer vereceğimizi de belirtmek istiyorum” dedi.

İŞTE DERECEYE GİREN TAKIMLAR:

Minikler:

We Just Do it Gelişin SK Gölcük State Warriors

(Madalya ve ödülleri, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu tarafından verildi).

Küçükler:

Blaodshed G.O.R.A. Gölcük Cowboys

(Madalya ve ödülleri, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu tarafından verildi).

Yıldızlar

Metin Çelik Koleji Minako Tringler

(Madalya ve ödülleri Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu tarafından verildi).

Gençler

Çocukları Pistten Alalım Serbesler Dondurma Adres Ver Gelelim

(Madalya ve ödülleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından verildi).

Büyükler

Tribogy Kralına Badem Suyu Çiçekler

(Madalya ve ödülleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından verildi).

3 sayı şampiyonu:

Ahmet Hakan

Smaç Şampiyonu:

Furkan Dönmez

(Ödülleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından verildi).