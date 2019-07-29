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Karamürsel’de U12 şov!..

Liglere ara verilmesine rağmen alt yapı futbolcuları bol bol turnuva maçlarında forma giyerek tatilini en iyi şekilde değerlendiriyor.
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Liglere ara verilmesine rağmen alt yapı futbolcuları bol bol turnuva maçlarında forma giyerek tatilini en iyi şekilde değerlendiriyor. Kentimizde lat yapı takımların sayısının hızla çoğalması, geecek için umut verirken, çocuklar da tatilini yeteneklerini artırarak sürdürüyor. Karamürsel’de düzenlenen U-12 Futbol Turnuvası da bunlardan biri oldu. Merih Demiral, Ahmet Taşçı, Hakan Arıkan gibi dev sporcuların yetiştiği Karamürsel İdman Yurdu Kulübü Başkanı Muharrem Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı turnuvaya, Engin ÖVztüonga Shor Okulu, Suadiye, Gölcükspor, Yenişehir, Çiflikköy takımları iştirak etti.

ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Efsane başkan Muharrem Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında “Turnuvanıza katılan tüm sporcularımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, emeğinize sağlık. Engin Öztonga hocama, Suadiyespor’dan Nuri Adıgüzel hocama, Gölcükspor’dan Erol hocama, Gölcük Karadeniz’den Akın Kapudağlı hocama, Çiftlikköyspor’dan Ümit Görtay hocama, Kocaeli Yenişehirspor’dan Utku Gürses hocama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca maçlarda hakemlik yapan, bizleri kırmayan Cem Deniz Baki hocama ve The Karaca Ayhan hocama, Samet hocaya teşekkürü borç bilirim” dedi.

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