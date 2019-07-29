15 Temmuz’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Derince Yelken Kulübü, geçen hafta sonu yine yelken yarışlarının merkeziydi. Kocaeli İl Birinciliği Yelken Yarışları’na, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve yelken camiasının önde gelen isimleri de katıldı. Şampiyonada optimist genel ve optimist junior kategorilerinde Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Alperen Ağma birinciliğe ulaşırken, optimist kızlarda ilk sırayı İzmit Yelken Kulübü’nden Duru Demirdalmış elde etti. Optimist junior kızlarda İzmit Yelken Kulübü’nden Ela Tırpancı birinci olurken laser 4.7. genelde kazanan isim ise Derince Yelken Kulübü’nden Emre Yılmaz oldu.
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Derince sahilinde rengarenk bir gün
Derince Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli İl Birinciliği Yelken Yarışları sahile renk kattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz