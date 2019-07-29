Geçtiğimiz hafta kombine fiyatlarını duyuran yönetim, kulübe gelir getirici çalışmalarına devam ediyor. Güney Kore merkezli, Kibar Holding işbirliğiyle 1997 Temmuz’unda üretime başlayan Hyundai, bu yıl da Kocaelispor’un forma göğüs sponsoru olabilir. Yönetim, Alikahya’da bulunan dev firma ile masaya oturacak. Anlaşma gerçekleşirse Yeşil Siyahlılar kasasına 500 bin lira koyacak.

DİĞER BEDELLER DE BELLİ OLDU

Öte yandan Yeşil Siyahlılar forma, şort sponsorluk, saha içi pano ve diğer reklam bedellerini de belirledi. Buna göre sezonluk sırt reklamı 300 bin, iki kol reklamı 250 bin, antrenman tişört ve eşofman reklamı 200 bin, şort reklamı 100 bin lira olacak. Saha içinde 48 adet bulunan panoların tanesinin yıllık bedeli 5 bin lira. 30 adet bulunan stat içi Alt ve Üst Tribün arası sabit duvar reklamlarının tanesi 10 bin lira, saha içindeki yedek kulübelerin adet reklam bedeli 50 bin liradan verilirken, 2 elektronik skorbord üzeri reklam bedeli ise 50 bin liradan satılacak. Erdem ÖVÜÇ

KOCAELİSPOR REKLAM ALANLARI YILLIK FİYATLARI

Forma göğüs reklamı 500 bin

Forma sırt reklamı 300 bin

Forma iki kol reklamı 250 bin

Forma şort reklamı 100 bin

Antren. tişört ve eşofman 200 bin

Saha içi pano reklamı Tanesi 5 bin (48 adet)

Alt ve Üst tribün sabit duvar 10 bin (30 adet var)

Yedek kulübe reklamı 50 bin (2 adet var)

Skorbord üzeri logo 50 bin

Skorbord ekran reklam vid. 50 bin (2-3 dak.)

Kombine kart arkası 50 bin

Maç biletleri arkası 50 bin

Antrenman sahası Metrekare 1.000 lira.