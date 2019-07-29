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Kocaelispor Perşembe gününe kadar izinli

14 Temmuz’da Kartepe’desezonu açan Kocaelispor’da Teknik Direktör Engin Korukır dün öğlen yapılan antrenmanın ardından futbolculara 2 gün izin verdi.
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Yarın ve Çarşamba günü izin yapacak olan Yeşil Siyahlılar Perşembe günü toplanacak ve çalışmalarına Kartepe’de devam edecek. Yeşil Siyahlıların Kartepe kampı 8 Ağustos’ta sona erecek ve aynı gün Burunga Tesisleri’nde inilecek. Körfez’de 2 gün daha antrenman yapacak olan Yeşil Siyahlılara 2 günlük bayram izni verilecek ve bu iznin ardından çalışmalara Burunga Tesisleri’nde devam edilecek.

ELMASER: TAKIM GELENE KADAR TESİSLER HAZIR OLACAK

Bu arada Burunga Tesisleri’nde de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Çatısı onarılan, odaları düzenlenen ve diğer tesisat çalışmalarında da sona gelinen tesisler ile ilgili olarak görüşüne başvurduğumuz Kocaelispor Burunga Tesisleri ve Akreditasyon Sorumlusu Volkan Elmaser, tüm eksikliklerin 8 Ağustos’ta takım gelene kadar giderileceğini belirtti.

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