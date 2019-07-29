Korukır memnun

Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, çalışmalardaki isteklerinden ötürü futbolcularından memnun olduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam “Fiziksel açıdan her geçen gün iyiye gidiyoruz. Çalışmalarımızda tempo düşmedi. Maçlardan bir gün evvelde çift antrenman yapmıştık. Yorgunluk olması çok normal. Bunların meyvelerini sezon başlayınca yiyeceğiz. Henüz futbolcu sayısı ile ilgili bir karar vermedik. Teknik ekibimizle toplantımızı yapacağız ve buna göre yolumuzu çizeceğiz” dedi.