Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, çalışmalardaki isteklerinden ötürü futbolcularından memnun olduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam “Fiziksel açıdan her geçen gün iyiye gidiyoruz. Çalışmalarımızda tempo düşmedi. Maçlardan bir gün evvelde çift antrenman yapmıştık. Yorgunluk olması çok normal. Bunların meyvelerini sezon başlayınca yiyeceğiz. Henüz futbolcu sayısı ile ilgili bir karar vermedik. Teknik ekibimizle toplantımızı yapacağız ve buna göre yolumuzu çizeceğiz” dedi.
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Korukır memnun
Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, çalışmalardaki isteklerinden ötürü futbolcularından memnun olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz