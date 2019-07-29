3 sezon boyunca forma giydiği Gölcükspor’da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Onur Özcan, 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Birlikspor ile anlaştı. Eski takımı Gölcükspor ile rakip olan Onur, Gölcük ekibinin en istikrarlı futbolcularından birisiydi. 3 sezon formasını terlettiği Kırmızı Siyahlı takımda 92 sahaya çıkan başarılı stoper, 5 de gole imzasını atmıştı. 1992 doğumlu futbolcunun kariyerinde 3. Lig’de 169 maçı ve 13 de golü bulunuyor.
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Onur Özcan, Gölcük’e rakip oldu
3 sezon boyunca forma giydiği Gölcükspor’da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Onur Özcan, 3. Lig 3. Grup takımlarından Karacabey Birlikspor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz