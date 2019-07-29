Uğur Başkent’in yolunu tuttu

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Gölcükspor ile anlaşan ve özellikle Ali Beykoz teknik adam olduktan sonra attığı kritik gollerle takımın ligde kalmasını sağlan isimlerden olan Uğur Uğur, Ankara takımlarından Altındağ Belediyespor ile anlaştı. Yeni takımında başarılı olacağına inandığını ifade eden başarılı forvetin transferi ile Başkent temsilcisi ofans hattına önemli bir takviye yapmış oldu.