Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Gölcükspor ile anlaşan ve özellikle Ali Beykoz teknik adam olduktan sonra attığı kritik gollerle takımın ligde kalmasını sağlan isimlerden olan Uğur Uğur, Ankara takımlarından Altındağ Belediyespor ile anlaştı. Yeni takımında başarılı olacağına inandığını ifade eden başarılı forvetin transferi ile Başkent temsilcisi ofans hattına önemli bir takviye yapmış oldu.
Bugün 13:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:56 TSİ
Uğur Başkent’in yolunu tuttu
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Gölcükspor ile anlaşan ve özellikle Ali Beykoz teknik adam olduktan sonra attığı kritik gollerle takımın ligde kalmasını sağlan isimlerden olan Uğur Uğur, Ankara takımlarından Altındağ Belediyespor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz