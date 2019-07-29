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Amed yine Kartepe’de

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in birinci etap kamp çalışmaları başladı.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in birinci etap kamp çalışmaları başladı. İç ve dış transferde şu ana kadar birçok oyuncu ile anlaşarak kadrosunu önemli ölçüde şekillendiren Amed Sportif Faaliyetler’de gözler kamp çalışmalarına çevrildi. Kartepe’deki kamp çalışmaları dün başladı ve 20 Ağustos’ta sona erecek. Yeni sezonun ilk hazırlıklarına 19-25 Temmuz tarihlerinde kulüp tesislerinde başlayan takım, Kocaeli Kartepe’de ilk aşaması 13 gün, ikinci aşaması ise 9 gün sürecek olan iki aşamalı kamp programı ile hazırlıklarına devam edecek.

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Yorumlar

(1)
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Kibarcik - hadı bupkk takımınlamac da yapın bunların sakarya spora yaptıkları orta da ıken ver parayı gec veselam

Yanıtla . 0Beğen 29 Temmuz 15:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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