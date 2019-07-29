TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in birinci etap kamp çalışmaları başladı. İç ve dış transferde şu ana kadar birçok oyuncu ile anlaşarak kadrosunu önemli ölçüde şekillendiren Amed Sportif Faaliyetler’de gözler kamp çalışmalarına çevrildi. Kartepe’deki kamp çalışmaları dün başladı ve 20 Ağustos’ta sona erecek. Yeni sezonun ilk hazırlıklarına 19-25 Temmuz tarihlerinde kulüp tesislerinde başlayan takım, Kocaeli Kartepe’de ilk aşaması 13 gün, ikinci aşaması ise 9 gün sürecek olan iki aşamalı kamp programı ile hazırlıklarına devam edecek.
Bugün 13:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:58 TSİ
Amed yine Kartepe’de
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in birinci etap kamp çalışmaları başladı.
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Yorumlar
(1 )
Kibarcik - hadı bupkk takımınlamac da yapın bunların sakarya spora yaptıkları orta da ıken ver parayı gec veselam
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